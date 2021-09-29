Путин рассказал Эрдогану, как провел целый день с инфицированным и не заболел
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Целый день провел с зараженным»: Путин рассказал Эрдогану, как едва не заболел COVID-19
|
Путин рассказал Эрдогану, как провел целый день с инфицированным и не заболел
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Целый день провел с зараженным»: Путин рассказал Эрдогану, как едва не заболел COVID-19
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