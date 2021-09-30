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Мурашко сообщил, что от коронанавируса привились 40 млн россиян

Светлана Иванова
13:40 30.09.2021
По словам министра здравоохранения РФ, еще 49 миллионов жителей страны привились первым компонентом.
Мурашко сообщил, что от коронанавируса привились 40 млн россиян
© Фото: Evgeny Sinitsyn,XinHua, Globallookpress
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В России прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции более 40 миллионов человек, еще 49 миллионов жителей страны привились первым компонентом. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Как подчеркнул министр в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, порядка 72% российских медиков привились от COVID-19. 

«Сегодня сотрудники Минздрава все практически имеют иммунитет против коронавирусной инфекции», - указал Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что темпы вакцинации от заболевания в РФ за последний месяц несколько снизились. Мурашко связал это явление с отпускным периодом и началом учебного года.

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