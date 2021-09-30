Мурашко сообщил, что от коронанавируса привились 40 млн россиян

В России прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции более 40 миллионов человек, еще 49 миллионов жителей страны привились первым компонентом. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Как подчеркнул министр в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, порядка 72% российских медиков привились от COVID-19.

«Сегодня сотрудники Минздрава все практически имеют иммунитет против коронавирусной инфекции», - указал Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что темпы вакцинации от заболевания в РФ за последний месяц несколько снизились. Мурашко связал это явление с отпускным периодом и началом учебного года.