Главврач из Екатеринбурга провел эксперимент об эффективности вакцин
Главный врач екатеринбургской больницы провел эксперимент с целью показать важность вакцинации от коронавируса.
© Видео: instagram, malinkin429 © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Главный врач городской клинической больницы №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин подвел итоги двухнедельного эксперимента, целью которого стало предоставление доказательств противникам вакцин от коронавируса эффективности препарата.
На своей странице в Instagram врач опубликовал статистику из своей больницы. В ней указано количество умерших человек и число тех, кто из них были привиты. Судя по данным эксперта, число умерших от коронавируса привитых пациентов оказалось ничтожно мало.
«Болеют ли ковидом вакцинированные - да. Примерно 10%. Умирают - крайне редко, всего 1% от умерших», - рассказал Малинкин на своей странице в Instagram.
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