В стране и мире Коронавирус Главврач из Екатеринбурга провел эксперимент об эффективности вакцин Алексей Курильченко Главный врач екатеринбургской больницы провел эксперимент с целью показать важность вакцинации от коронавируса. © Видео: instagram, malinkin429 © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Главный врач городской клинической больницы №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин подвел итоги двухнедельного эксперимента, целью которого стало предоставление доказательств противникам вакцин от коронавируса эффективности препарата. На своей странице в Instagram врач опубликовал статистику из своей больницы. В ней указано количество умерших человек и число тех, кто из них были привиты. Судя по данным эксперта, число умерших от коронавируса привитых пациентов оказалось ничтожно мало. «Болеют ли ковидом вакцинированные - да. Примерно 10%. Умирают - крайне редко, всего 1% от умерших», - рассказал Малинкин на своей странице в Instagram. © instagram, malinkin429 Полученные данные врач оформлял в виде надгробий - видимо символизирующих смертельную опасность заболевания. Ранее ученые Оксфордского университета пришли в выводу, что пандемия коронавируса сократила ожидаемую продолжительность жизни в 2020 году. По мнению исследователей, пандемия стала причиной самого большого падения продолжительности жизни в Западной Европе со времен Второй мировой войны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика