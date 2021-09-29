Ученые озвучили планы по борьбе с COVID-19 на 2022 год

Пока одни страны накрывает очередная волна заболеваемости COVID-19, другие отменяют ограничения. Несколько лет человечество пытается ужиться с этим вирусом. Спрогнозировать развитие ситуации с вирусом попытались ученые и даже астрологи.

В лаборатории исследуют пробирки с содержимым ПЦР-тестов из разных регионов. Коронавирус найдут в каждой двадцатой - месяц назад статистика была не такой пугающей. Но растет и число тех, у кого появился иммунитет. Кровь на антитела исследуют здесь же в научном центре. И именно прирост количества устойчивых к вирусу людей указывает, что коллективный иммунитет в стране вырабатывается. И, возможно, окончательно сформируется к концу года. Но сам вирус не исчезнет. Как и новые вспышки заболеваний.

«В 2022 году ситуация если и поменяется, то незначительно, несмотря на то, что количество пациентов, которые имеют иммунитет, растет. Ковид тоже не стоит на месте. Появляются новые штаммы», - рассказал генеральный директор Научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев.

Сейчас наибольшую опасность представляет дельта-штамм. Он активно распространяется с начала лета.

«"Дельта" - это индийский штамм. В Индии живет 1,4 миллиарда человек. Это огромнейшая страна с огромнейшей плотностью населения. Поэтому и появился новый опасный штамм. То есть если будет большая вакцинация, низкая заболеваемость, то и новых штаммов не появится», - считает эпидемиолог-вакцинолог Михаил Фаворов.

Пока Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Однако самую серьезную вспышку заболеваемости в стране подавили еще весной - в том числе с помощью российского «Спутника V». Пандемия вовсе сойдет на нет, уверен главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Следующий год весь, наверное, уйдет на борьбу и вакцинацию. Не сомневаюсь, что эпидемия прекратится», - считает ученый.

Свои прогнозы есть и у астрологов. Подросток из Индии Абигья Ананд предсказал появление коронавируса по расположению планет еще до объявления пандемии. И, по его мнению, эпидемическая обстановка пока не улучшится.

«Нам нужно готовиться к новой волне после 10 декабря. В марте 2022 года ситуация с ковидом в некоторых странах станет еще хуже. То, что мы видим сейчас, - лишь верхушка айсберга», - заявил юноша.

Но если астрологам вполне можно не доверять, то с реальными цифрами не поспоришь. Так, российский врач из Екатеринбурга решил наглядно показать своим подписчикам в Instagram, насколько опасно сейчас игнорировать вакцинацию. За две недели в его больнице более чем 90 человек умерли от коронавируса - и только один из них был привит. О необходимости вакцинации трубят по всему миру.

В США, где COVID-19 стал смертоноснее «испанки», к ситуации привлекают внимание даже художники. Белые флажки демонстрируют число жертв коронавируса - сейчас их около 700 тысяч. Вакцинировать американцев решают уже принудительно.

«Позвольте мне прояснить: бустеры важны, но еще более важно вакцинировать как можно больше людей. Подавляющее большинство американцев поступают правильно. Более 77% взрослых сделали хотя бы одну прививку. Около 23% не получили никаких уколов, и это явное меньшинство наносит очень многим из нас ужасный ущерб остальной части страны. Это пандемия непривитых. Вот почему я требую вакцинации везде, где могу», - заявил президент США Джозеф Байден.

Заявления о победе над коронавирусом уже были в Китае. Там не только первыми зарегистрировали COVID-19, еще и расправились с ним - на какое-то время. Один локдаун за другим, вплоть до приостановки общественного транспорта в ряде провинций, привели к временному затишью. Но даже там с коронавирусом еще не покончено. Среди ученых и врачей есть те, кто «дает» пандемии больше, чем год-два. Но общее в прогнозах есть: переносить заболевание станет проще, если каждый будет своевременно вакцинироваться.