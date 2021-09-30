Преступления против мира: прошло 75 лет со дня окончания Нюрнбергского процесса

Ровно 75 лет назад в Нюрнберге начали оглашать приговор властям фашистской Германии по инициативе СССР. Масштабное историческое правовое деяние осудило зверства гитлеровских захватчиков. Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко на миг вернулся в прошлое и узнал об исторических подробностях Нюрнбергского процесса.

Рива Мацияускас попала в концлагерь Освенцим в возрасте шести лет. Бывшая узница сама до сих пор не осознает, как осталась жива после пребывания в нем. Она до сих пор боится лая собак и не может забыть то постоянное чувство страха.

«Не разрешалось нам головы поднимать, но со временем он притупился. И мы как роботы были, маленькие роботы, нельзя - значит нельзя, никакого сопротивления мы никому не могли оказать», - вспоминает Рива Мацияускас.

После освобождения Освенцима на скамью подсудимых попали 24 нациста. Они отворачивались, глядя на кадры советской хроники, на которых были запечатлены истерзанные жертвы геноцида. Многие нацисты оправдывались исполнением приказа Гитлера или попросту незнанием о фактах холокоста.

Английская сторона, говорит корреспондент, предлагала расстрелять всех немецких преступников без разбора. Однако по настоянию СССР был проведен открытый трибунал длительностью около года, при этом обвинительное заключение готовили четыре месяца. От Советского союза главным обвинителем выступил прокурор Роман Руденко. Его сын Сергей рассказал, что процесс пытались сорвать. Неизвестные убили шофера делегации СССР на улицах Нюрнберга, пытаясь вызвать конфликт между советскими гражданами и американцами, которых возглавлял прокурор Джексон.

«Свидетели показали, что убийца, который сбежал, был в форме американского военнослужащего. Это не доказано, но отец с Джексоном обсудили этот вопрос и четко пришли к выводу, что это провокация», - рассказал Сергей Руденко.

По компромиссному приговору процесса в Нюрнберге казнили 12 нацистских преступников. Одному из обвиняемых Герману Герингу удалось избежать казни. За пару часов до расправы он принял яд, который ему в камеру пронес американский охранник. Остальных преступников приговорили к тюремному заключению. Троих подсудимых оправдали усилиями Великобритании и США. Ни один из приговоренных нацистов так и не признал свою вину.

«Сегодня никто не сможет сказать, что он не знал, что война преступна. Нюрнбергский приговор запретил войну навсегда. И для всех. Война вне закона и сегодня это известно всем. В этом его сила», - объяснил Александр Савенков, директор Института и права РАН.

Странам-победительницам фашизма 75 лет назад все-таки удалось добиться избрания наказания для властей Третьего рейха. По сей день в России делается все возможное для защиты исторической памяти о тех событиях несмотря на намерения стран Запада оправдать преступления нацистов.