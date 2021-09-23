Путин заявил, что РФ сделает все, чтобы выводы Нюрнберга не были забыты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россией будут предприняты все необходимые меры, чтобы выводы Нюрнбергского процесса не были забыты. Соответствующая телеграмма была размещена на сайте Кремля.

«Мы всегда будем чтить стойкость жителей осажденного, но непокоренного Ленинграда, делать все от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась», - отметил он в приветствии участникам конференции «Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда».

Глава государства подчеркнул, что трагическая дата начала осады Ленинграда напоминает о стойкости советского народа, которому удалось пройти этот героический путь и разгромить нацизм.

«Наш общий долг - помнить об этом великом подвиге, об уроках прошлого, которые призывают нас быть бдительными и всемерно противостоять экстремизму, ксенофобии, национальной нетерпимости», - говорится в телеграмме.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что конференция поспособствует этой миссии. Также Путин пожелал участникам встречи плодотворной деятельности.