«Забвению не подлежит»: Минобороны опубликовало шокирующие документы о зверствах нацистов в годы войны

Ранее неизвестные документы и фотографии ко Дню освобождения узников концлагерей опубликовало российское Министерство обороны. Страшные архивы представлены в проекте под названием «Забвению не подлежит». Это воспоминания очевидцев о чудовищных условиях содержания людей в плену, о том, как в деревнях русоволосых детей насильно забирали у матерей и отправляли в Германию, о том, как у узников откачивали кровь для немецких солдат, и их же бравурные письма на родину с описанием грабежей и мародерства.

Порядковый номер вместо имени, оставшийся на руке на всю жизнь. Полтора года еще 16-летний мальчишка провел в настоящем аду. Непрерывная пытка, в ожидании смерти.

«Все время есть хочется, все время спишь и видишь, что жрать тебе хочется. Давали утром чай, в обед баланду, вечером на четверых буханочку хлеба», - вспомнил узник Освенцима Евгений Ковалев.

Сегодня он живет в Москве и ему 93 года. В Освенцим его привезли из Смоленской области, когда заподозрили в сотрудничестве с партизанами. Он выжил - и это настоящее чудо. Взрослые заключенные поделились хитростью, как не погибнуть в первый же день.

«Во-первых, сейчас будут температуру мерить каждый раз, сбегайте, потому что они боятся тифа иначе сожгут. Действительно, каждое утро приходят двое и температуру меряют и если сразу видать, есть температура, раз в сторону и все, человек больше сюда не вернулся», - рассказал Ковалев.

Кажется, об этой машине убийств, которая на протяжении всей войны ежедневно питалась тысячами жизней, известно уже все. Но даже спустя 76 лет после того, как Красная армия положила конец истреблению миллионов в Европе, обнародуются новые документы. При изучении которых у любого нормального человека стынет от ужаса кровь.

В первый же день Великой Отечественной в городке Домачево Брестской области на оккупированной территории оказался детский дом. Судя по списку, составленному от руки кем-то из взрослых, из ста воспитанников, спастись удалось менее, чем половине. Пятьдесят четыре ребенка были расстреляны.

«Было нормой согнать население в огороженную проволокой местность, отобрать у матерей младенцев и тут же на глазах родителей взять детей за ножки, и ударом об угол дома, о дерево раздробить череп на глазах у родителей», - приводит ужасающие факты Главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны РФ Виктория Кояева.

Никакой разницы между мирными жителями и военнопленными фашисты не видели. Каждый человек на захваченной земле - враг. Поляки, литовцы, белорусы, украинцы, русские, евреи. Этим людям в гитлеровском будущем просто не было места.

«Лишь часть населения Советского союза должна была остаться в живых и стать рабами арийской нации. Остальных, либо в Сибирь, либо расстрелять. Когда попадались военнопленные в первые месяцы войны, они считались по нацистской градации недочеловеками и их необходимо было тоже уничтожить», - заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По воспоминаниям одного из выживших красноармейцев, осенью 41-го года 13 тысяч человек попавших в плен оставили под открытым небом до начала зимы. Периметр обнесли колючей проволокой. Так появился лагерь, в котором были уничтожены почти 100 тысяч человек.

«Позднее были устроены бункеры-землянки для военнопленных, в которые загоняли по 70-80 человек. В этих условиях не только лежать, но и сидеть негде было, а поэтому большинству военнопленных приходилось спать стоя. Первые несколько дней военнопленных вовсе не кормили. Затем им разрешили по 10 человек выходить под конвоем за пределы проволочного ограждения и копать картофель на ближайших огородах. Картошку съедали с шелухой», - говорится в архивных документах.

Одиннадцатое апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 45-ом году именно в этот день вспыхнуло восстание в Бухенвальде. Накануне даты на сайте российского Минобороны создан специальный раздел - «Забвению не подлежит».

Архивные материалы - свидетельства преступлений фашистов на оккупированных территориях в нашей стране и в Восточной Европе. Исследовательские работы ведутся в рамках проекта, который реализуется по поручению президента - «Без срока давности». У таких преступлений его действительно быть не может. Вот акт составленный командованием войсковой части в феврале 43-го года. О зверствах фашистов на хуторе под Сталинградом.

«Много трупов обожженных, с подпаленными пятками. Два трупа прибиты кольями к земле. У одного в рот вбито две железных ложки. Медицинским освидетельствованием установлено, что военнопленные были доведены до полного истощения, черепа были разбиты тупым оружием», - гласит архивный акт.

В архиве материалы трофейных фотоальбомов. На одном из снимков - немецкие солдаты, как заправские взломщики, грабят магазин в захваченном Пскове. Письмо с фотокарточкой эсэсовец Курт Вэбер не успел отослать домой. Он был убит в бою, конверт красноармейцы нашли в его вещах.

«Здесь мы здорово поживились, мне достались два костюма, отрез для мамаши, дюжина чулок для мамаши и Ленхен и еще разное барахло», - писал фашист к себе на родину.

Нацисты сами вели летопись своих зверств. Фотографии потом становились уликами, вслед за частями Красной армии, освободившими нашу страну и Европы, шли следователи. Донесение из 11-ой гвардейской армии. Вот что рассказывали жители белорусской деревни, о времени когда пришли немцы.

«Детей от трех лет до двадцатилетнего возраста, имеющих голубые глаза и русые волосы, забирали насильно от матерей и увозили в Германию, а мальчикам отобранным из тринадцатилетнего возраста пришивали знак СС и записывали добровольцами», - рассказывали очевидцы.

Тем, кто «не вышел мастью» повезло меньше. Под Минском существовал специализированный концлагерь, все его узники были несовершеннолетними.

«У детей, которые находились в этом лагере, гитлеровцы забирали кровь, которая отправлялась в госпиталя - для ослабленных военнослужащих Вермахта. Считалось, что именно таким образом можно восстановить их здоровье, причем, учитывался и такой медицинский факт, что кровь именно русских детей якобы защищает от заболеваний холерой или тифом», - объясняет Виктория Каяева.

Иван и Владимир Грачевы побывали в шести концлагерях. Братья оказались в плену в 41-ом году. Немцы отправили их под Ленинград. Там они и попали в госпиталь.

«Или крови с нас стали больше брать, или чаще, я не могу сказать, но вдруг стали умирать. Сначала девочки и не сразу, а где-то на четвертый день, где-то на второй их скрючивало и они входили в кому и умирали. А потом и мальчики», - вспомнил бывший узник Иван Грачев.

Отдельный раздел мультимедиа экспозиции на сайте Минобороны посвящен документам, описывающим преступления нацистов в Освенциме и других фабриках смерти. Расследование военной прокуратуры 65-ой армии. По словам свидетелей, долгое время в концлагере Треблинка под Варшавой, куда ежедневно привозили более 20 тысяч человек, не справлялись с уничтожением тел. Педантичные немцы решили проблему так, словно речь шла о промышленном предприятии.

«Приехавшие из Германии инженеры внесли ряд конструктивных изменений. На основании приобретенного уже опыта, предложили нижним слоем укладывать обязательно трупы женщин, так как ввиду больших жировых отложений они лучше горят. Кроме того, трупы стали укладывать в определенном порядке, несколько реже. Этим самым был ускорен процесс их сжигания», - говорится в донесении.

Житель Варшавы Богдан Бортниковский делится воспоминаниями. Ему чудом удалось выжить в Освенциме, куда его привезли в переполненном товарном вагоне.

«Я увидел в сумерках два высоких дымохода, из которых исходило пламя огня высоты нескольких метров. Дышать было буквально нечем, воздух был наполнен каким-то совершенно неизвестным запахом, зловонием. Я тогда не знал, что это просто дым от сгоревших людей», - до сих пор ужасается бывший узник.

За освобождение Освенцима, других лагерей, Варшавы и Кракова Красная армия заплатила дорогой ценой. На территории Польши погибли более 600 тысяч советских солдат.

«Для меня солдат Красной армии - это освободитель. Потому что он и меня освободил из концлагеря Штутхофф. Благодаря советскому солдату после освобождения меня два месяца лечили в советской военной больнице. Они меня вернули к жизни после концлагеря», - уверяет бывший узник Чеслав Левандовский.

Некоторые наши союзники во Второй мировой, похоже, готовы не только переписывать историю, но и покрывать преступления нацистов. Немецкий канал ARD выпустил сенсационное расследование: журналисты доказали, что после войны американские и западногерманские спецслужбы взяли на работу бывшего начальника гестапо Вены Франца Хубера. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы из архивов ЦРУ и немецкой разведслужбы BND.

За время пребывания Хубера на посту, в Австрии были уничтожены 70 тысяч евреев. Это он подписал приказ об отправке евреев в лагерь смерти Дахау, это он имел на руках так называемый сертификат о денацификации - индульгенцию, которую Хуберу выдали американские спецслужбы.

«К концу войны Франц Хубер, начальник отдела полиции Третьего Рейха в австрийской столице, стал большим специалистом по контрразведке. И неудивительно, что сразу после войны он привлек внимание американских спецслужб», - описал события тех лет историк Томас Манг.

Расследование журналистов обнародовало факты, которые вызывают возмущение среди обычных немцев. Оказывается Хубер был в Нюрнберге, но не на скамье подсудимых, а всего лишь выступал в качестве свидетеля. Прежде, чем Хубера отправили на почетную пенсию, ему предоставили трехлетний оплачиваемый отпуск. Он жил на баварском горном курорте в Гармиш Партенкирхене.

«Американцы не брезговали ничем. Он убивал детей, миллионы детей, а они его берут на службу, освобождают от наказания и он умирает в 1975-ом году в Мюнхене в теплой постели. Как это может быть, это совесть у людей есть вообще? У американцев которые говорят что-то про нас? Как они действовали? Они действовали так, что если это нацист, но он им нужен, пускай дальше работает и никакие моральные принципы на них не действовали, вот что самое страшное», - недоумевает научный директор РВИО Михаил Мягков.

Рассекреченные материалы из военных архивов позволяют понять, какого масштаба катастрофу пережил мир в XX веке. Как легко отдавались самые чудовищные приказы, людьми которые не боялись возмездия за свои чудовищные преступления. Но имена палачей, тех, кто до сих пор прячется от правосудия, и тех кого уже нельзя привлечь к ответственности, обязательно должны быть названы. Эта страница истории забвению не подлежит.