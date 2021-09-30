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В Вооруженных силах России растет количество призывников старших возрастов

Тимур Шерзад
12:59 30.09.2021
В Генштабе отметили, что с 2016 года численность призванных на военную службу 18-летних граждан уменьшилась на 4%. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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В Вооруженных силах России растет количество призывников старших возрастов. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.

«Приятно отметить, что анализ качества молодого пополнения, направленного в войска, указывает на повышение привлекательности военной службы среди граждан старших возрастов. Количество этих граждан, призываемых на военную службу, по сравнению с предшествующими годами увеличилось», - сказал Бурдинский на пресс-конференции по началу осеннего призыва.

Он добавил, что с 2016 года численность призванных на военную службу 18-летних граждан уменьшилась на 4%. 

«С увеличением возраста граждан, направленных для прохождения военной службы, увеличилось и количество военнослужащих, имеющих профессиональное образование. Если в 2016 году призывалось на военную службу 45% граждан, имеющих среднее профессиональное образование, то по итогам этого призыва - более 66%», - подчеркнул Бурдинский.

Он отметил, что общее состояние здоровья призывников улучшается. На это, по словам Бурдинского, влияют меры, предпринимающиеся как на государственном, так и на муниципальном уровнях. Они связаны с профилактикой и лечением заболеваний, а также с пропагандой здорового образа жизни. 

Увеличилось и количество граждан, годных к военной службе. Если в 2012 году их было 70%, то к 2020-му этот показатель, со слов Бурдинского, дорос до 78%. 

Также сообщалось, что в осеннюю призывную кампанию будут предприняты меры по противодействию COVID-19. 

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