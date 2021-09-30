В армии РФ повышены требования к здоровью призывников

В Российской армии повышены требования к здоровью призывников, заявил замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации Виталий Черкашин.

Речь идет о внесенных изменениях в положения о военно-врачебной экспертизе, которые позволяют получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. Так, в службе могут ограничить призывников с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с осложнениями после туберкулеза, отметил Черкашин.

Из-за более высоких требований показатель годности в весенний призыв составил 73,5%, в то время как весной прошлого года составлял 76,4% и держался на уровне около 75-76% начиная с 2016 года.

По словам Черкашина, в ходе весеннего призыва медицинское освидетельствование прошли свыше 672 тысяч молодых людей.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что весенний призыв проходил в рамках ограничений, связанных с пандемией. Он добавил, что в этом году более 3,5 тысячи призывников не взяли в армию из-за заражения инфекционными заболеваниями.