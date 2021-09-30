В осеннюю призывную кампанию будут предприняты обширные меры против COVID-19

В Генеральном штабе Вооруженных сил России заявили, что в осенний призыв, который стартует с 1 октября, будут предприняты обширные меры против распространения инфекции COVID-19. Об этом сообщил замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин.

Он напомнил, что в ходе весенней призывной кампании призывников в рамках противоэпидемиологических мер разделяли на потоки при медосвидетельствовании. Кроме этого, проводилась дезинфекция как призывных, так и сборных пунктов, велась термометрия и тестирования на COVID-19, призывники обеспечивались масками.

«Названные мною мероприятия, а также оснащение военных комиссариатов средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами будут реализованы в рамках осеннего призыва», - сказал Черкашин.

Он добавил, что в рамках весеннего призыва было протестировано на антитела к новой коронавирусной инфекции 135 тысяч призывников, а на самоизоляцию отправили 450 человек.

Также сообщалось, что в Вооруженных силах России становится больше призывников старших возрастов.