Соседка рассказала об убитых студентках медколледжа в Оренбургской области
Пожилая жительница города Гай не была близко знакома с девушками, однако подчеркнула, что проблем они никогда не доставляли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Убитые студентки медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области не доставляли проблем другим жильцам. Об этом рассказала «Звезде» соседка девушек. Она добавила, что не была близко знакома с жертвами тройного убийства.
Ранее в жилом доме произошел пожар. После его ликвидации в квартире были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Еще одну убитую нашли во дворе дома.
Квартиру, в которой произошла трагедия, студентки снимали втроем. Им было 17, 18 и 19 лет.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль процесс расследования уголовного дела о тройном убийстве.