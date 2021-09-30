Соседка рассказала об убитых студентках медколледжа в Оренбургской области

Убитые студентки медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области не доставляли проблем другим жильцам. Об этом рассказала «Звезде» соседка девушек. Она добавила, что не была близко знакома с жертвами тройного убийства.

Ранее в жилом доме произошел пожар. После его ликвидации в квартире были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Еще одну убитую нашли во дворе дома.

Квартиру, в которой произошла трагедия, студентки снимали втроем. Им было 17, 18 и 19 лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль процесс расследования уголовного дела о тройном убийстве.