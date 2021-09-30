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Хозяин квартиры рассказал, как узнал об убийстве трех студенток в Оренбургской области

Светлана Иванова
11:20 30.09.2021
Студентки снимали квартиру второй год, однако мужчина никогда не встречался с ними, потому что все вопросы с арендой решала мать одной из них.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Хозяин квартиры, которую в городе Гай Оренбургской области снимали убитые студентки медицинского колледжа, узнал о происшествии из новостей.

Как рассказал мужчина «Звезде», он догадался, что речь может идти о его квартире, когда услышал, что трагедия случилась с тремя девушками, жившими в последнем подъезде дома.

«Прочитал на сайте, я подумал, позвонил соседке, просто там написано - последний подъезд и три девочки, подумал, вот, наверное, они», - пояснил житель Оренбургской области.

Он добавил, что студентки снимали квартиру второй год, однако мужчина никогда не встречался с ними, потому что все вопросы с арендой решала мать одной из них.

Ранее были найдены убитыми три девушки 17, 18 и 19 лет. Тело одной из них было обнаружено во дворе жилого дома, в котором они совместно арендовали квартиру. Тела двух других нашли в квартире после устранения пожара.

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