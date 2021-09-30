Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства студенток медколледжа в Гае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль процесс расследования уголовного дела об убийстве студенток медицинского колледжа в Оренбургской области.

Глава СК РФ поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных следственных действиях и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщает сайт Следственного комитета.

По факту смерти трех девушек возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (п.«а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России).

Ранее были опубликованы кадры с места убийства. На видео, оказавшемся в распоряжении «Звезды», запечатлен момент подготовки тела одной из убитых к дальнейшей транспортировке.