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В Оренбургской области убиты три студентки медколледжа

Елизавета Потейчук
08:21 30.09.2021
СК возбудил уголовное дело об убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области.
В Оренбургской области убиты три студентки медколледжа
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту убийства троих человек. В городе Гае после ликвидации пожара в жилом доме в квартире были обнаружены тела девушек с признаками насильственной смерти. При этом во дворе дома нашли тело местной жительницы с аналогичными повреждениями.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», - сообщается на официальном сайте регионального СК.

Кроме того, девушки оказались студентками медицинского колледжа. Им было 17, 18 и 19 лет, девушки снимали квартиру втроем. На данный момент следственная группа ведет проверку, направленную на установление лиц, причастных к случившемуся.

«Трое погибших - в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они обучались в местном образовательном учреждении, в медколледже. Они втроем снимали квартиру»,- сообщили РИА Новости в региональном СК.

Ранее следователи СК в Саратовской области возбудили уголовное дело об убийстве трехмесячного мальчика. Ребенок скончался от травмы головы.

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