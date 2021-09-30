Опубликованы кадры с места убийства студенток медколледжа в Оренбургской области

В Оренбургской области произошло убийство трех девушек, студенток медицинского колледжа. Страшный инцидент произошел в городе Гай.

Известно, что тело одной из них было обнаружено во дворе жилого дома, в котором они совместно арендовали квартиру. На кадрах с места, оказавшихся в распоряжении «Звезды», запечатлен момент подготовки тела убитой к дальнейшей транспортировке.

Тела двух других девушек с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире после устранения пожара. Им было 17, 18 и 19 лет. В настоящее время следователи и криминалисты производят все необходимые следственные действия.