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Опубликованы кадры с места убийства студенток медколледжа в Оренбургской области

Егор Левин
10:00 30.09.2021
Тело одной из трех девушек обнаружили во дворе жилого дома, в котором они совместно арендовали квартиру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Оренбургской области произошло убийство трех девушек, студенток медицинского колледжа. Страшный инцидент произошел в городе Гай.

Известно, что тело одной из них было обнаружено во дворе жилого дома, в котором они совместно арендовали квартиру. На кадрах с места, оказавшихся в распоряжении «Звезды», запечатлен момент подготовки тела убитой к дальнейшей транспортировке.

Тела двух других девушек с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире после устранения пожара. Им было 17, 18 и 19 лет. В настоящее время следователи и криминалисты производят все необходимые следственные действия.

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