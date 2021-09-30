СМИ: Ракова может скрываться в столичном регионе

Бывшая заместитель главы Министерства просвещения РФ и вице-президент Сбербанка Марина Ракова фигурирует в уголовном деле о хищении более 50 миллионов рублей из бюджета. По данным СМИ, она не явилась на допрос, не пришла на работу и отключила телефон, предположительно, не покидала территорию РФ и может скрываться от следствия в Московском регионе.

«В настоящее время следствие разыскивает Ракову, которая, предположительно, скрывается в Московском регионе. Границу России пока не пересекала», - цитирует собственный источник РИА Новости.

По данным СМИ, в отношении вице-президента возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Следователям предстоит изучить контракты, которые были заключены при участии вице-президента финансовой организации.

Ранее у окружения экс-замминистра просвещения также состоялись обыски. Предварительно предполагается, что, находясь на должности замглавы Минпросвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, где была генеральным директором.