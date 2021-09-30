СМИ: у окружения экс-замминистра просвещения Раковой прошли обыски

По данным прессы, правоохранители провели обыск в рабочем кабинете и по месту жительства у вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Как сообщают СМИ, она обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей.

Следственные действия прошли и у окружения Раковой, в том числе бывших сотрудников Фонда, в котором она была гендиректором, пишет РИА Новости. Источник агентства в правоохранительных описал предполагаемую фабулу преступления.

«Марина Ракова, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Они были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта „Учитель будущего“», - приводит агентство слова источника.

В качестве подрядчика, по словам источника агентства, был привлечен частный вуз, а экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Также, по данным СМИ, у окружения Раковой провели обыски и в домах, и на рабочих местах. Официального комментария правоохранительных органов у прессы пока нет.