Спасатели опубликовали видео снятия с крыши человека во Внуково

Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ опубликовала видео спасения мужчины, который забрался на потолочные балки в московском аэропорту Внуково. На месте инцидента работали расчеты Пожарно-спасательного центра Москвы: АСО №6, АСО №8, ПСО №206, ПСО №207.

В момент спасения мужчина находился в бессознательном состоянии. Его закрепили на носилках и спустили по лестнице. После этого его доставили работникам скорой помощи. По неподтвержденной информации, его могли направить психиатрам.

По данным пресс-службы аэропорта, мужчина является иностранным гражданином. О причинах поступка не сообщается. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.