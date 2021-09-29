Патрушев назвал число выявленных кибератак на системы электронного голосования на выборах в Госдуму

Во время выборов в Госдуму восьмого созыва было совершено более 900 кибератак. В основном они были направлены на нарушение функционирования системы электронного голосования и внедрение вредоносных программ. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

Некоторые атаки несли провокационный характер с использованием подмены адреса источника.

«Так, только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения», - цитирует слова Патрушева РИА Новости.

В ходе выборов сообщалось, что ресурсы онлайн-голосования в Москве претерпели более 100 DDOS-атак в течение суток. Хакерские действия были направлены на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о вмешательстве зарубежных IT-компаний в политическую жизнь нашей страны.