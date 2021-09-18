Более сотни DDOS-атак отражены после начала онлайн-голосования в Москве

В течение первого дня проведения онлайн-голосования в рамках выборов в Госдуму РФ сотрудниками департамента информационных технологий Москвы были отражены свыше сотни DDOS-атак. Хакерские действия были направлены на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием.

Соответствующие данные озвучили в Telegram-канале Мосгоризбиркома. По причине атак в сервис с опозданием грузилась статистика по ходу голосования. Благодаря усилиям службы поддержки удалось вернуть корректное отображение статистики в общем, а затем и по избирательным округам.

Как уточнили в ведомстве, запись голосов жителей столицы в блокчейн, несмотря на трудности, все время производилась без сбоев. В Мосгоризбиркоме добавили, что работа системы постоянно отслеживается IT-специалистами.

Ранее корреспондент «Звезды» из штаб-квартиры ЦИК сообщал о DDOS-атаках. Согласно заявлению Центризбиркома, обрушить сайты нарушителям не удалось.