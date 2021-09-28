Медведев допустил возможность блокировки в России ряда иностранных соцсетей

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о вмешательстве зарубежных IT-компаний в политическую жизнь нашей страны. В частности, из-за совершения DDOS-атак на серверы ЦИК во время выборов решение о запрете таких компаний в РФ имеет место быть.

«Реагировать можно по-разному. На самом деле можно реагировать при помощи закона, у нас есть соответствующий закон. Он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам. Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьезное решение, вообще о запрете деятельности», - сказал Медведев в интервью RT.

Дмитрий Медведев также напомнил, что во время трехдневного голосования на выборах в Госдуму на серверы ЦИК было совершено большое количество хакерских атак. Он добавил, что Россия может рассмотреть вопрос о проведении расследования в отношении американских IT-компаний из-за их вмешательства в думские выборы.

«Я считаю, что вполне можно рассмотреть вопрос о проведении такого расследования. Но это должны решать компетентные органы», - пояснил зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев рассказал, что не боится возможных санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2». Он также отметил, что между Украиной и Россией изменился дух отношений.