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Медведев допустил возможность блокировки в России ряда иностранных соцсетей

Елизавета Потейчук
10:57 28.09.2021
Мера блокировки платформ и соцсетей зарубежных IT-гигантов, по мнению Дмитрия Медведева, может быть применима из-за их вмешательства в политическую жизнь России.
Медведев допустил возможность блокировки в России ряда иностранных соцсетей
© Фото: Aleksey Nikolskyi, Kremlin Pool, Globallookpress
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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о вмешательстве зарубежных IT-компаний в политическую жизнь нашей страны. В частности, из-за совершения DDOS-атак на серверы ЦИК во время выборов решение о запрете таких компаний в РФ имеет место быть.

«Реагировать можно по-разному. На самом деле можно реагировать при помощи закона, у нас есть соответствующий закон. Он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам. Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьезное решение, вообще о запрете деятельности», - сказал Медведев в интервью RT.

Дмитрий Медведев также напомнил, что во время трехдневного голосования на выборах в Госдуму на серверы ЦИК было совершено большое количество хакерских атак. Он добавил, что Россия может рассмотреть вопрос о проведении расследования в отношении американских IT-компаний из-за их вмешательства в думские выборы.

«Я считаю, что вполне можно рассмотреть вопрос о проведении такого расследования. Но это должны решать компетентные органы», - пояснил зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев рассказал, что не боится возможных санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2». Он также отметил, что между Украиной и Россией изменился дух отношений.

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