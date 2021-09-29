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Суд сообщил дату слушания по делу Башкировой, сбившей на машине троих детей

Алексей Курильченко
19:02 29.09.2021
Трагедия произошла в Москве на улице Авиаторов в июле.
Суд сообщил дату слушания по делу Башкировой, сбившей на машине троих детей
© Фото: Московский городской суд
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Солнцевский суд Москвы назначил дату слушания по делу Валерии Башкировой, которая летом совершила смертельный наезд на автомобиле на троих детей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, заседание назначено на 7 октября.

«Судебное заседание назначено на 7 октября», - сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что Тверской суд Москвы принял решение продлить содержание Башкировой в СИЗО до 16 октября.

Трагедия произошла в Москве на улице Авиаторов в июле. В результате наезда погибли двое детей, еще один ребенок получил серьезные травмы. Суд направил Башкирову под домашний арест, но позже сменил меру пресечения на заключение в СИЗО.

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