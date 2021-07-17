Суд избрал меру пресечения для сбившей детей на переходе девушки

Николинский суд Москвы выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста для сбившей детей на пешеходном переходе в Москве девушки. Она останется под арестом минимум до 15 сентября, сообщили в суде.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило назначить 19-летней студентке Валерии Башкировой домашний арест. Она обвиняется в совершении ДТП, в результате которого двое детей были госпитализированы, один скончался от полученных травм.

Инцидент произошел в пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов. Девушка не заметила и сбила троих детей на пешеходном переходе – девяти месяцев, четырех и пяти лет. Старший ребенок впал в кому от полученных травм и позже скончался в больнице.