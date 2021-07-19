Суд постановил заключить сбившую детей на машине девушку под стражу

Тверской суд Москвы вынес постановление об изменении меры пресечения по отношению к Виктории Башкировой, которая совершила наезд на трех детей на пешеходном переходе. Девушка будет заключена под стражу до 16 сентября.

«19 июля 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об удовлетворении ходатайства ГСУ ГУ МВД России по г. Москве об изменении меры пресечения Виктории Башкировой с домашнего ареста на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года», - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что Башкирова обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть по неосторожности двух и более лиц. Во время оглашения приговора девушка расплакалась.

Ранее были опубликованы кадры судебного заседания с участием Башкировой. На кадрах из зала суда она вместе со своим адвокатом внимательно слушает речь судьи.