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Путин: срок службы МКС можно продлить после 2024 года

Алексей Курильченко
18:39 29.09.2021
Несмотря на поддержку МКС, Россия должна развивать дальнейшие перспективы освоения космоса, дополнил президент.
Путин: срок службы МКС можно продлить после 2024 года
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Срок службы Международной космической станции может быть продлен после 2024 года. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли. При этом Путин призвал не уделять все внимание станции, а развиваться в сторону освоения дальнего космоса.

«В соответствии с действующими соглашениями, полет МКС должен завершиться в 2024 году. Несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывать новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая Арктическую зону», - сказал президент.

В 2024 году истекают обязательства России по Международной космической станции. В дальнейшем планируется «переселить» космонавтов на Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). Она будет действовать на более высокой орбите, что может позволить совершать ранее недоступные открытия.

По рекомендации комиссии по безопасности стран-участниц проекта МКС, станцию можно будет эксплуатировать и после 2024 года. При этом существует возможность продлить жизнь станции до 2024 года.

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