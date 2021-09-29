Путин: срок службы МКС можно продлить после 2024 года

Срок службы Международной космической станции может быть продлен после 2024 года. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли. При этом Путин призвал не уделять все внимание станции, а развиваться в сторону освоения дальнего космоса.

«В соответствии с действующими соглашениями, полет МКС должен завершиться в 2024 году. Несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывать новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая Арктическую зону», - сказал президент.

В 2024 году истекают обязательства России по Международной космической станции. В дальнейшем планируется «переселить» космонавтов на Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). Она будет действовать на более высокой орбите, что может позволить совершать ранее недоступные открытия.

По рекомендации комиссии по безопасности стран-участниц проекта МКС, станцию можно будет эксплуатировать и после 2024 года. При этом существует возможность продлить жизнь станции до 2024 года.