Космическое новоселье: как Россия готовится к «переезду» на новую орбитальную станцию

Обязательства России по Международной космической станции, как и срок службы большинства ее модулей, истекают в 2024 году, и на вопрос «Что дальше?», российские специалисты, кажется, нашли ответ.

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) - так называется научная лаборатория и новый орбитальный дом для российских космонавтов. Она будет действовать на более высокой орбите, по сравнению с МКС, и одно лишь это даст ей возможность совершить новые прорывные открытия, исследовать дальний космос и подготовить человека к полетам на другие планеты.

«Станция будет более доступна к излучению, в три раза будет воздействие выше, чем сейчас на МКС. Это необходимо для дальнейших полетов в космос. Мы должны отрабатывать все нюансы. С 1960-х годов есть огромный опыт - каждый раз открываем что-то новое. И как только выходим за пределы низкой орбиты, столкнемся с нюансами в системе жизнеобеспечения», - объяснил исполнительный директор госкорпорации Роскосмос по науке и перспективным проектам Александр Блошенко.

Основа для российской станции готовится уже не один год, просто изначально модули создавали для работы на МКС, а сейчас основная задача конструкторов -доработать их для самостоятельного функционирования.

Научно-энергетический модуль выведут на орбиту в 2025 году и он будет основой для национальной орбитальной станции. Это станет большим шагом нашей страны в изучении космоса.

МКС - станция, в которой приходилось учитывать позицию многих стран, искать компромисс в ущерб своим интересам. Так, сейчас космонавты могут наблюдать только 20% территории нашей страны, а в российской станции все внимание будет уделяться национальным приоритетам.

Существуют опасения, что Россия может на какое-то время остаться без космических полетов - пока наши специалисты будут переезжать со старой орбитальной «квартиры» на новую. Но вопрос выхода из МКС, как и создание новой станции, дело не быстрое. В Роскосмосе уверяют, что останавливать космические исследования не будут.

«Мы не должны допустить какую то паузу. Потому что это приведет к потере компетенции. Пауза в такой высоко интенсивной деятельности приводит к деградации научного потенциала. Временного лага не будет, будет период перекрестного обслуживания МКС и новой станции», - уточнил Блошенко.

Однако, готовность модулей у космической промышленности, наличие четкой стратегии у Роскосмоса и очевидные научные плюсы не гарантируют создания национальной орбитальной станции до тех пор, пока это решение не утвердят на самом высоком уровне в руководстве страны.