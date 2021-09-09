Эксплуатацию МКС могут продолжить после 2024 года

Комиссия по безопасности стран-участниц проекта МКС приняла решение рекомендовать правительствам этих государств продлить эксплуатацию космической станции после 2024 года. Об этом рассказали в Роскосмосе.

«Обсуждение вопросов, касающихся продления эксплуатации МКС, состоялось в ходе проведения очередного заседания комиссии по безопасности в начале сентября в дистанционном формате. Участники комиссии - представители стран-участников программы МКС - обсудили текущее состояние станции и пришли к общему мнению: при постоянном надлежащем техническом обслуживании МКС рекомендовать продолжить выполнять возлагаемые на нее задачи на орбите после 2024 года», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы государственной корпорации.

Отмечается, что участники мероприятия решили продолжить работу по согласованию продления срока эксплуатации станции с соответствующими госструктурами.

В пресс-службе предприятия при этом уточнили, что обсуждается возможность продления работы МКС до 2028 года, а, вероятно, и до 2032 года.