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Эксплуатацию МКС могут продолжить после 2024 года

Роман Захаров
03:27 09.09.2021
По данным Роскосмоса, эксплуатация станции может быть продлена до 2032 года.
Эксплуатацию МКС могут продолжить после 2024 года
© Фото: Роскосмос
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Комиссия по безопасности стран-участниц проекта МКС приняла решение рекомендовать правительствам этих государств продлить эксплуатацию космической станции после 2024 года. Об этом рассказали в Роскосмосе.

«Обсуждение вопросов, касающихся продления эксплуатации МКС, состоялось в ходе проведения очередного заседания комиссии по безопасности в начале сентября в дистанционном формате. Участники комиссии - представители стран-участников программы МКС - обсудили текущее состояние станции и пришли к общему мнению: при постоянном надлежащем техническом обслуживании МКС рекомендовать продолжить выполнять возлагаемые на нее задачи на орбите после 2024 года», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы государственной корпорации.

Отмечается, что участники мероприятия решили продолжить работу по согласованию продления срока эксплуатации станции с соответствующими госструктурами.

В пресс-службе предприятия при этом уточнили, что обсуждается возможность продления работы МКС до 2028 года, а, вероятно, и до 2032 года.

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