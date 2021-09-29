Компанию Google оштрафовали еще на 6,5 млн рублей

Американская компания Google оштрафована еще на 6,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Соответствующее решение принял Таганский районный суд города Москвы. В частности, речь идет о двух новых протоколах: на 2,5 и 4 миллиона рублей соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Компания Google LLC была признана виновной в совершении административных правонарушений, и на Google LLC были наложены административные штрафы», - говорится в постановлении суда.

Ранее в МИД РФ возмутились тем, что Google продолжает игнорировать законодательство России. Так, официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова указала, что игнорирование законов России со стороны ряда крупнейших американских IT-компаний в последнее время стало приобретать системный характер.