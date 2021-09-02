В МИД РФ возмущены тем, что Google продолжает игнорировать законодательство России

Американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства, касающиеся блокировки противоправного контента. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, он появился на них в преддверии выборов.

В ведомстве отметили, что игнорирование законов России со стороны ряда крупнейших американских IT-компаний в последнее время стало приобретать системный характер.

«По сути, были оставлены без внимания уже направлявшиеся в адрес штаб-квартиры Google и Apple предписания относительно прекращения доступа к признанным экстремистскими ресурсам и их онлайн-приложениям», - сообщила дипломатический работник.

Захарова отметила, что подобное демонстративное, высокомерное и избирательное поведение приобрело «по-настоящему неприемлемый характер». Представитель Министерства иностранных дел подчеркнула, что упомянутые интернет-гиганты, относясь «легкомысленно и равнодушно» к нормам российского законодательства, демонстрируют гораздо большую «законопослушность и готовность к диалогу с органами власти» в государствах пребывания своих штаб-квартир в странах Запада. Подобная «политическая сегрегация» является для Москвы абсолютно недопустимой, заметили в МИД РФ.

В августе Роскомнадзор оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 миллионов рублей за нелокализацию баз данных российских пользователей на территории страны.