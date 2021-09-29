Путин: центр по контролю за прекращением огня в Карабахе - гарантия стабильности в регионе
Также Путин отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются позитивно.
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Владимир Путин заявил, что центр по контролю за прекращением огня в Карабахе - гарантия стабильности в регионе.
«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе Азербайджана и Армении», - отметил Путин в Сочи на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Он добавил, что это сотрудничество - серьезная гарантия стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение в регионе.
Также Путин отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются позитивно.