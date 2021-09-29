«Ковид-блондинки»: коронавирус оказался способен менять цвет волос

Редкий признак после перенесения коронавируса обнаружен у нескольких россиянок. У двух петербурженок и одной москвички изменился цвета волос после инфицирования COVID-19. Об этом сообщает «Фонтанка».

Тридцатидвухлетняя жительница Северной столицы посетила парикмахерскую после заболевания и выяснила, что у нее изменился цвет волос: стал на полтора-два тона светлее.

«Отрастают более светлые, чем были. Мастер сказала, что по срокам отросшее совпадает с перенесенной мною "короной". Я никогда в жизни волосы не красила», - заверила женщина.

О похожем случае сообщил и петербургский стилист Алекс, который обнаружил, что у его 22-летней клиентки после коронавируса волосы стали отрастать на тон-полтора светлее.

«Исходный цвет 6-7, а корни 7,5-8 (грубо говоря, был темный блонд, а стал блонд светлый)», - указал мастер.

Пациентка московского трихолога Татьяны Егоровой была жгучей брюнеткой, а после инфицирования коронавирусом стала русой.

«У 43-летней женщины после ковида стали расти волосы на два тона светлее. Она была жгучей брюнеткой, а волосы начали расти русые. Болела тяжело, в стационаре. Такого я раньше не встречала. Механизм действия коронавируса на организм человека предстоит изучать еще не один год», - указала доктор.

Трихолог Юлия Галлямова предположила, что посветление тона волос после коронавируса может быть связано с тем, что какая-то часть меланоцитов (клеток кожи, вырабатывающих пигмент меланин) подверглась иммунной атаке, однако добавила, что это теоретический вывод, основанный на существующих знаниях анатомии и иммунологии.

Специалист подчеркнула, что различные постковидные проявления могут указывать на то, что в организме продолжается воспалительный процесс. И иммунной системе нужно время, чтобы восстановиться.