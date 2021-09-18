Генсек ООН сообщил о «катастрофическом пути к потеплению» в мире

Согласно докладу Рамочной конвенции ООН об изменении климата, мир находится на пути к потеплению на 2,7 градуса Цельсия. Об этом предупредил генсек ООН Антонио Гутерриш, передает «Интерфакс».

«Мир находится на катастрофическом пути к потеплению на 2,7 градуса», - сказал Гутерриш.

Уточняется, что такой прогноз - удар по целям, установленным в Парижском соглашении, где прогнозировалось повышение средней температуры Земли на 1,5 градуса к 2030 году.

«Мы нарушаем данное шесть лет назад обещание достичь цели Парижского соглашения - ограничить глобальное потепление 1,5 градусами. Невозможность достигнуть этой цели приведет к огромным потерям жизней и средств к существованию», - отметил Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что необходимо сократить вредные выбросы на 45% к 2030 году для достижения углеродной нейтральности. Однако, по словам генсека, если на планете не изменится политика по защите климата, объем вредных выбросов увеличится к 2030 году на 16% с уровня 2010 года. Гутерриш напомнил, что страны G20 ответственны за 80% таких выбросов в атмосферу, и лишь от этого зависит, будет ли выполнено соглашение в Париже.

Парижское соглашение - это международный договор, принятый в 2015 году. Его основной задачей является удержание прироста глобальной средней температуры, как минимум, ниже 2°C.

Также ученые предупредили о катастрофическом подъеме уровня моря к концу столетия. К концу века практически ежегодно будут происходить экстремальные подъемы уровня моря, что повлияет на населенные береговые линии мира.