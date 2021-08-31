Ученые предупредили о катастрофическом подъеме уровня моря к концу столетия

К концу века практически ежегодно будут происходить экстремальные подъемы уровня моря, что повлияет на населенные береговые линии мира. Об этом предупредила международная группа ученых. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Согласно выводам исследователей, из-за глобального потепления уровень моря вдоль береговых линий по всему миру станет подниматься в сто раз чаще. Эти прогнозы будут актуальны для половины из 7 283 изученных мест.

Ученые полагают, что к 2100 году частота экстремальных явлений возрастет в сто раз. Катастрофические наводнения и сильные штормовые нагоны станут происходить чаще в Южном полушарии и субтропических районах, Средиземном море и на Аравийском полуострове, на южном Тихоокеанском побережье Северной Америки и в Карибском бассейне.

Климатологи отметили, что в уязвимых местах подъем уровня моря может представлять серьезную опасность, нанося значительный ущерб как населенным пунктам, так и прибрежным экосистемам.