Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева отказались от думских мандатов
© Фото: ТРК "Звезда"
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Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева отказались от думских мандатов
© Фото: ТРК "Звезда"
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