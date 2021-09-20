Песков: Шойгу и Лавров примут личное решение относительно Госдумы

Российский президент Владимир Путин постоянно общается с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым по рабочим вопросам. Принимать решение относительно Госдумы политики будут самостоятельно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Это будет их личное решение», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о действиях Лаврова и Шойгу относительно депутатских мандатов.

Он добавил, что не знает, уведомили ли министры президента о дальнейших шагах. Представитель Кремля отметил также, что никаких изменение в кабинете министров сейчас нет.

«Если президент примет решение о каких-то назначениях, то, разумеется, по новой Конституции потребуется согласование с думой... Но что касается, будет или не будет решение президента, мы никогда это не анонсируем», - указал Песков.

В России завершились выборы в Госдуму. Сейчас в Центризбиркоме (ЦИК) идет подсчет голосов. На данный момент обработано более 70% бюллетеней. По предварительным данным, больше всего голосов собрала «Единая Россия» - свыше 48%. Затем КПРФ и либерал-демократы.