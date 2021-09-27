Министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой "Единой России" комиссию, специально созданную партией "Единая Россия". Сергей Кужугетович Шойгу мне лично много раз говорил об этом и публично всей стране заявил об этом. Он будет руководить комиссией по развитию Восточной Сибири», - сказал Путин в ходе встречи с «пятеркой» партии.

Глава государства добавил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет руководить комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова - комиссию по защите материнства, детства и защите семьи.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Шойгу готовит конкретные предложения по новым городам в Сибири.