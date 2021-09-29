Токсиколог объяснил, как действовать при отравлении грибами

При малейших признаках отравления грибами необходимо промыть желудок, а также в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью. Об этом «Звезде» рассказал главный внештатный специалист-токсиколог комитета по здравоохранению Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ им. И.И. Джанелидзе» Алексей Лодягин.

«При малейших признаках отравления, если вы это связываете с приемом в пищу грибов, соответственно, необходимо промыть желудок возможным способом и в обязательном порядке обращаться за первой медицинской помощью», - указал специалист.

Он также перечислил основные признаки отравления грибами. Речь идет о проявлениях со стороны желудочно-кишечного тракта, включая тошноту, рвоту, жидкий стул, которые чаще всего развиваются первыми. Токсиколог подчеркнул, что симптоматика в том числе зависит от вида гриба, который был употреблен в пищу.

«Грибов очень много всевозможных, начиная от ядовитых, дальше идут несъедобные, условно съедобные, съедобные. Все зависит от того, какой гриб употребили, могут развиться различные синдромы, начиная от поражения ЖКТ, которое проявляется тошнотой рвотой, жидким стулом», - пояснил Лодягин.

Также может развиваться поражение печени, что весьма опасно для человека. Как правило, такая симптоматика характерна при отравлении белой поганкой и некоторыми видами мухоморов.

Токсические вещества из грибов также могут разрушать эритроциты крови, что приводит к гемолизу. Возможна и неврологическая симптоматика из-за действия на вегетативную нервную систему.