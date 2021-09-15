Смертельно ядовитый гриб-близнец опенка наводнил Подмосковье из-за потепления

В лесах Московской области увеличилась численность смертельно ядовитых грибов вида Галерина окаймленная. Как рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе со «Звездой», главную опасность представляет не рост количества этих грибов, который нельзя назвать очень сильным, а изменение внешнего вида.

Из-за благоприятных условий в связи с потеплением Галерина окаймленная, которая похожа на летних опят, стала выглядеть привлекательно для грибников.

«Галерина окаймленная. Действительно, ее стало больше, потому что потепление климата. Дело не в том, что сильно больше, она, собственно, и была всю жизнь, но ей было тут плохо, и она была непривлекательная для грибников, а вот в связи с потеплением она стала более красиво выглядеть, и очень похожа на летний опенок, что очень часто сбивает даже опытных грибников», - пояснил специалист.

Миколог отметил, что Галерину от опенка отличает более выраженная куполообразная шляпка, менее явное соединение шляпки, а также наличие светлого пятна, однако некоторые представители так похожи на своих съедобных собратьев, что даже опытные грибники могут ошибиться. По этой причине Дьяков посоветовал отказаться от сбора летних опят.

Отравление Галериной, которая относятся к семейству Строфариевых порядка Агариковых, очень опасно. Гриб содержит те же смертельные аматоксины, что и бледная поганка. В случае проглатывания яда у человека развиваются тяжелые повреждения печени со рвотой, поносом, гипотермией и возможен летальный исход при отсутствии быстрого лечения.