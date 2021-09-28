В России участились отравления грибами с летальным исходом

Ежегодный тест «съедобное-несъедобное» в грибной сезон в этом году стал совсем непредсказуемым. Люди травятся даже теми грибами, которые они и раньше ели без всяких последствий. Внешне они выглядят так же, да и растут в тех же местах. Но последствия от их употребления бывают самыми тяжелыми.

Наталья Барышникова ощутила тошноту, головную боль и головокружение через три часа, после обеда грибным супом. Друг семьи с «тихой охоты» принес набитую доверху корзину опят, белых грибов и сыроежек. Но какие-то грибы из них оказались неправильными.

«Дня три я лежала, мне было плохо. Я пила только воду. Я предполагаю, что это могли бы быть грибы-двойники, лжегрибы», - рассказывает Наталья Барышникова.

Свой брат-близнец, который едва отличается от оригинала, есть почти у каждого благородного гриба. Шампиньон можно легко перепутать с белой поганкой, а лисичку - с ложной лисичкой. А одного гриба белой поганки достаточно, чтобы убить трех человек.

Опытные грибники уезжают за грибами как минимум за 100 километров от Москвы и уходят для этого подальше от дорог, чтобы собрать корзинку с «уловом» без вредных примесей, которые легко впитывают грибы. Но поиски экологически чистых грибов в лесной глуши могут быть опасными из-за хищников. В этом году в Приморье на грибников напал амурский тигр, а в Одинцово на мужчину с корзинкой вышла медведица.

За опятами лучше не ходить в одиночку. Но даже если вы их собрали в самой глуши, это не значит, что ими невозможно отравиться. Нужно соблюдать главные правила.

«Тщательно удалить все загрязнения, промыть под проточной водой, оставить дуршлаг, чтобы вода стекла. Потому что вместе с землей в грибы могут попасть палочки - возбудители ботулизма», - комментирует эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Гриб с очень неприятным сюрпризом - свинушка. Он имеет накопительный эффект и результат от воздействия его яда можно ощутить даже через 20 лет.

«В прошлом году у нас 157 человек заболели от употребления грибов, семь человек скончались. В этом году мы исследовали около 200 образцов грибов, в двух из них были обнаружены соли тяжелых металлов. Также мы нашли там ртуть», - сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

С такими последствиями не столкнешься при покупке грибов только в специальных точках в магазинах или на рынках, где все продукты проверяет ветеринарно-санитарная служба. А опытные грибники, которые точно уверены в своем выборе, осваивают новые приемы и теперь не срывают грибы сразу, а примечают их, чтобы дождаться, когда те вырастут побольше и повкуснее.