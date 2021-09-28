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СМИ: задержавшие президента Гвинеи мятежники заявили о хартии переходного периода

Кира Тило
03:12 28.09.2021
По данным журналистов, в Гвинее повстанцы, задержавшие президента, объявили о хартии переходного периода.
СМИ: задержавшие президента Гвинеи мятежники заявили о хартии переходного периода
© Фото: Eddy Peters XinHua Globallookpress
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В СМИ сообщают, что мятежники, задержавшие президента Гвинеи, заявили о введении хартии переходного периода. 

«Органы переходного периода - Национальный комитет по сплочению и развитию (CNRD), президент переходного периода, переходное правительство, Национальный переходный совет. Президент переходного периода - это президент CNRD. Национальный переходный совет состоит из 81 члена», - цитирует РИА Новости текст документа со ссылкой на местные СМИ. 

По данным прессы, согласно хартии, продолжительность этого периода будет определена на основе взаимного соглашения политических сил и представителей гражданского общества. По сообщениям СМИ, новая конституция Гвинеи будет принята на основании результатов референдума. 

Отмечается, что ни члены правительства, ни члены переходного совета не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах, которые завершат переходный период.

Ранее повстанцы заявляли, что планируют создать в стране правительство «национального единства». Кроме того, мятежники обязали высокопоставленных чиновников сдать их служебные автомобили и все документы для проезда в секретариаты их бывших ведомств.

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