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Гвинейские мятежники заявили о создании правительства «национального единства»

Майя Мусиенко
16:12 06.09.2021
Повстанцы также обязали высокопоставленных чиновников сдать служебные автомобили.
Гвинейские мятежники заявили о создании правительства «национального единства»
© Фото: Sadak Souici, KeystonePressAgency, globallookpress
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Мятежники в Гвинее заявили, что планируют создать в стране правительство «национального единства». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Kalenews.

«Будет открыта общая консультация для описания основных направлений перехода власти. Затем будет создано правительство национального единства, которое будет вести переходный период», - сказал возглавивший мятеж полковник Мамади Думбуя.

Кроме того, мятежники обязали высокопоставленных чиновников сдать их служебные автомобили и все документы для проезда в секретариаты их бывших ведомств.

Пятого сентября СМИ сообщили, что в Гвинее была предпринята попытка госпереворота.

Лидер повстанцев Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции, а также закрытии границ. Он также сообщил, что президент страны Альфа Конде находится в безопасном месте под присмотром военных.

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