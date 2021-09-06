Гвинейские мятежники заявили о создании правительства «национального единства»

Мятежники в Гвинее заявили, что планируют создать в стране правительство «национального единства». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Kalenews.

«Будет открыта общая консультация для описания основных направлений перехода власти. Затем будет создано правительство национального единства, которое будет вести переходный период», - сказал возглавивший мятеж полковник Мамади Думбуя.

Кроме того, мятежники обязали высокопоставленных чиновников сдать их служебные автомобили и все документы для проезда в секретариаты их бывших ведомств.

Пятого сентября СМИ сообщили, что в Гвинее была предпринята попытка госпереворота.

Лидер повстанцев Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции, а также закрытии границ. Он также сообщил, что президент страны Альфа Конде находится в безопасном месте под присмотром военных.