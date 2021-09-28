Арестован организатор смертельного восхождения на Эльбрус

В Нальчике городской суд принял решение взять под арест на срок в один месяц 28 суток организатора трагически закончившегося восхождения на Эльбрус. Подъем 23 сентября стал смертельным для пяти человек.

В соответствии с избранной мерой пресечения, арест мужчины окончится после 26 ноября текущего года. Соответствующую информацию сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения, в результате которого скончались несколько альпинистов. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья получателей, повлекшим гибель минимум двух лиц.