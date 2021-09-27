В Кабардино-Балкарской Республике сотрудниками регионального Следственного комитета задержан организатор восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли альпинисты. Следствие будет запрашивать его арест.

«Организатор восхождения задержан, в ближайшее время следствие планирует выйти с ходатайством в суд о его аресте», - сообщили РИА Новости в СУСК.

Ранее по факту гибели пяти человек в результате восхождения на высоту Эльбруса возбудили уголовное дело. У большинства пострадавших альпинистов обнаружено обморожение вследствие суровых погодных условий. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.