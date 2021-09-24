По факту гибели туристов на Эльбрусе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели пяти туристов при восхождении на Эльбрус. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкаркой Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц")», - приводит ТАСС сообщение СКР.

Вечером в четверг, 23 сентября, группа из 19 альпинистов, которые находились на высоте 5 400 м на Эльбрусе, запросила помощь в связи с испортившимися погодными условиями. В ходе поисково-спасательной операции сотрудникам МЧС РФ удалось обнаружить участников похода. Одиннадцати из них понадобилась медицинская помощь, пятеро, к сожалению, погибли.

Отметим, что туристы заранее зарегистрировали свой маршрут в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.