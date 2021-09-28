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Под холмами в Гватемале нашли заброшенную цитадель древнего «города богов»

Светлана Иванова
17:59 28.09.2021
При помощи технологии LIDAR ученые просветили близлежащую к руинам Тикаля холмистую территорию и обнаружили под слоем грунта постройки, напоминающие сооружения Теотиуакана (город богов – по-ацтекски), самого большого и могущественного индейского города доколумбовой Америки, входившего в шестерку крупнейших в мире.
Под холмами в Гватемале нашли заброшенную цитадель древнего «города богов»
© Фото: Raimund Franken, imagebroker, Globallookpress
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Холмы в непосредственной близости от руин древнего города майя Тикаля, расположенные на территории современной Гватемалы, оказались копией цитадели другого древнего города - Теотиуакана. Строение скрывалось под слоем грунта. Обнаружить постройки удалось при помощи дистанционного зондирования и последующих раскопок. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Тикаль был найден еще в 1950-х годах и считается одним из наиболее изученных археологических памятников в мире. Однако исследователи из Университета Брауна и Техасского университета в Остине вместе со своими гватемальскими коллегами разыскали целый квартал неизвестных ранее строений, которые напоминают по своей архитектуре сооружения Теотиуакана, древнего города, расположенного в 50 километрах к северо-востоку от центра города Мехико.

По словам профессора антропологии Стивена Хьюстона, сооружение в форме цитадели представляет собой уменьшенную копию императорского дворца в Теотиуакане. Ученый добавил, что открытие указывает на существование принципиально иного уровня взаимодействия между Тикалем и Теотиуаканом, чем считалось ранее.

Найденная цитадель была возведена из глиняной штукатурки, а не из традиционного известняка майя. С императорского дворца, который, как считают ученые, взят за основу, скопировано все, в том числе замысловатые карнизы и террасы, а также специфическая ориентация платформ комплекса на северо-восток на 15,5 градуса.

Теотиуакан был городом-империей, который захватил огромные территории и колонизировал поселения в сотнях километров от центра. Тикаль был завоеван Теотиуаканом примерно в 378 году н. э., после чего, как предполагают теперь археологи, последний попытался подчинить себе завоеванный город, построив на территории Тикаля копию собственной цитадели. В строении размещалось не мирное посольство, а оккупационное правительство из города-империи, пришли к выводу авторы научной работы.

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