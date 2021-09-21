Ученые разгадали предназначение древних пирамид майя

Древняя цивилизация майя вернулась в город Сан-Андрес после извержения вулкана, которое произошло около 539 года нашей эры, и построила там пирамиду. Такого мнения придерживается археолог Акира Ичикава. Результаты научной работы опубликованы в журнале Antiquity. По мнению исследователя, индейцы возвели монументальное сооружение из вулканического туфа, снова поселившись в населенном пункте спустя 5-30 лет после сильного извержения.

Сан-Андрес находится на территории современного Сальвадора в долине Сапотитан. Поселение здесь было образовано порядка 900 года до нашей эры и существовало до XIII века. Расцвета населенный пункт достиг между 600 и 900 годами нашей эры, превратившись в один из центральных городов цивилизации майя. В Сан-Андресе тогда проживало около 12 тысяч человек.

Акира Ичикава из Колорадского университета в Боулдере выяснил, что извержение вулкана превратило город в непригодный для проживания, однако затем майя вернулись в регион. Пирамида, которую индейцы возводили из вулканического туфа около 80 лет, могла быть сооружена как дар богам, который, как верили майя, поможет им защититься от будущих извержений.

Строение представляет собой пирамидальную структуру высотой 13 метров, основанием служит семиметровая платформа. Общая площадь сооружения оценивается в 33 000 кубических метра.