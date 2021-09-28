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Каменский оценил назначение Жамнова на пост главного тренера сборной РФ по хоккею

Валентина Пескова
17:18 28.09.2021
Изначально сообщалось, что сборную России по хоккею к Олимпийским играм в Пекине будет готовить Олег Знарок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Советский и российский хоккеист Валерий Каменский на просьбу «Звезды» прокомментировать назначение на пост главного тренера России по хоккею Алексея Жамнова заявил, что опытный хоккеист пользуется огромным авторитетом у игроков.

«Я считаю, что Алексей Жамнов - это достойная кандидатура. Он человек опытный, восемь лет был в штате сборной тренером, был консультантом, работал в команде "Спартак" главным тренером. Он пользуется огромным авторитетом как у игроков в НХЛ, так в КХЛ. И уважением, что я еще могу сказать», - сообщил член экспертного совета при ФХР Валерий Каменский.

Специалист рассказал, что Алексея Жамнова назначили на пост главного тренера сборной России в результате голосования, на котором за его кандидатуру после обсуждения было отдано наибольшее количество голосов.

«Это тренер, который назначается не на один год, а на долгое будущее. Это и молодая кровь, и молодое поколение, и достойная кандидатура», - резюмировал Каменский.

Как стало известно, Олег Знарок, который изначально был заявлен на позицию главного тренера сборной и с которым наши хоккеисты уже побеждали на Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году, вместе с Валерием Брагиным займет позицию консультанта в тренерском штабе. Таким образом, российская сборная скоро начнет тренировки к предстоящим Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля.

© Vit Simanek, CTK, Globallookpress


 

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