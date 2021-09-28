Алексей Жамнов может быть назначен главным тренером сборной РФ по хоккею

Экспертный совет Федерации Хоккея России рекомендовал назначить главным тренером сборной России по хоккею Алексея Жамнова. Заседание прошло с участием трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Алексея Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре.

«После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова», - сообщается на официальном сайте Федерации Хоккея России.

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что надеется на долгосрочное сотрудничество с рекомендованным тренером. Он также отметил, что Жамнов - «сильный стратег, мотиватор и психолог».

Ранее стало известно, что старшим тренером сборной России по хоккею на Олимпиаде в 2022 году станет Олег Знарок. Такое решение принял президент ФХР Владислав Третьяк.