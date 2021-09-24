Знарок будет старшим тренером сборной России по хоккею на Олимпиаде

Олег Знарок станет главным тренером российской сборной по хоккею на ОИ-2022 в Пекине. Соответствующее заявление сделал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Он пользуется уважением и авторитетом у игроков НХЛ. Верим, что сплотит команду», - приводит РИА Новости слова Третьяка.

Президент Федерации хоккея России добавил, что контракт со Знароком подписан на один год. Также, по его словам, в должности консультанта будет Валерий Брагин. Помимо этого, в тренерский штаб войдет Сергей Зубов, который будет отвечать за защитников.

Напомним, что Олег Знарок уже был наставником российских хоккеистов в период с 2014 по 2018 год. Под его руководством наша сборная выиграла чемпионат мира в 2014 году, завоевала серебро (2015) и дважды бронзу (2016 и 2017) на мировом первенстве, а также стала победителем Олимпиады в Пхенчхане (2018 год).

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля следующего года.