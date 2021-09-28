Установлена связь между микробиотой носоглотки и тяжестью коронавируса

Состав микробиоты носа и верхней части глотки можно использовать как биомаркер для прогноза тяжести коронавируса при инфицировании. К такому выводу пришли американские ученые. Результаты научной работы опубликованы в журнале Diagnostics.

В ходе исследования во главе с доктором Саданандом Фулзеле из Департамена медицины в медицинском колледже Джорджии в Университете Огасты был проведен анализ бактериального состава носового канала и носоглотки 84 человек в возрасте от 49 до 78 лет. Часть из испытуемых имела отрицательный результат тестов на коронавирус, часть переносила заболевание бессимптомно, часть переносила COVID-19 в средней форме, не требующей госпитализации.

У пациентов с явными симптомами COVID-19 происходили наибольшие изменения микробиоты. В половине таких случаев даже не получилось воссоздать полную последовательность и определить состав бактерий из-за малого количества биоматериала.

Автор исследования указал, что пока не ясно, что было первично: болезнь или исчезновение микробиоты. Также были найдены различия в типах бактерий у участников в каждой из групп. Например, у лиц с явными симптомами оказалось значительно более высокое количество бактерий Cutibacterium, чем обычно.

В микробиоте обеих инфицированных групп было гораздо больше цианобактерий, или сине-зеленых водорослей. При этом у симптоматических больных уровень цианобактерий был вдвое больше, чем у бессимптомных.